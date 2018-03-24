Песков: Путин требует чистоты выборов

Президент России Владимир Путин выступает за чистоту выборов, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Собственно чистота выборов — это то, что требует президент Путин, что требует всегда. Будь-то единый день голосования, который случается в сентябре, и будь то выборы парламентские, будь то выборы президентские. Как глава государства Путин всегда выступает последовательно за максимально чистые и прозрачные выборы. Иной атмосферы, неконкурентной атмосферы быть не должно, по его мнению, тем более это не нужно ему самому, потому что он абсолютно… кандидат с очень сильными позициями», — сказал Песков.

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По словам Пескова, состоявшиеся президентские выборы прошли без нарушений.

Ранее Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что проигравшие на президентских выборах кандидаты получили кадровые предложения на встрече с Владимиром Путиным.