Экс-замдиректора ФБР: я узнал о своем увольнении из СМИ

Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ. Об этом он написал в статье для The Washington Post.

«Примерно в 22:00 подруга позвонила сказать мне, что CNN сообщает, что меня уволили. Она зачитала мне заявление генерального прокурора. Таким образом, после двух десятков лет госслужбы я узнал о своем увольнении самым бездушным образом — от третьих лиц, из новостного сообщения», — отметил Маккейб.

Реклама

Он также добавил, что вскоре после звонка получил на электронную почту письмо с официальным уведомлением от министерства юстиции.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назвал увольнение Маккейба «великим днем для демократии».