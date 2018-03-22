В Кремле предложили «не говорить ни о каких прорывах» в отношениях России и США
В Кремле считают преждевременным говорить о прорывах в отношениях России и США после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщаетРИА «Новости».
«Давайте не будем говорить ни о каких прорывах, сначала нужно все-таки говорить о том, чтобы наладить диалог, как минимум», — сказал Песков.
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По словам пресс-секретаря, «до прорыва здесь еще далеко».
Ранее СМИ рассказали о реакции Белого дома на слова Трампа о встрече с Путиным.