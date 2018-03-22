Президент Мексики поздравил Путина с победой на выборах

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России, передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД страны.

«Президент Пенья Ньето пожелал успеха президенту Путину во время его четвертого срока на посту и выразил надежду, что Мексика и Россия продолжат укреплять связи дружбы и сотрудничества, которые характеризуют их отношения», — заявили в ведомстве.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что из-за отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля он не станет поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах.