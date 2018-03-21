ЦИК рассказал, на скольких участках отменили итоги президентских выборов

Замглавы ЦИК России Николай Булаев заявил, что результаты голосования на выборах президента России отменили на 14 участках, один из которых находится за рубежом, сообщает РИА «Новости».

«На 14 участках отменены результаты голосования. Это четыре участка в Дагестане, два участка в Кемеровской области, по одному участку в Москве, Краснодарском крае, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, а также один участок за пределами России», — сказал Булаев.

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Он отметил, что число участков, на которых аннулируют результаты голосования, может увеличиться.

«Возможно, будут рассмотрены результаты голосования еще на нескольких участках. ЦИК многое сделала, чтобы выборы были максимально честными и все процедуры строго соответствовали нормам закона. И там где нарушения установлены, идет анализ этих нарушений», — добавил Булаев.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах.