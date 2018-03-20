Эксперт: из-за учений Кореи померятся покемонами и снова разойдутся

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов рассказал, как обычно проходят совместные учения США и Южной Кореи, передает НСН.

«Обычно ход учений выглядел так. Южане предупреждают северян о том, что будут учения.

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Северяне заявляют о том, что подобные вещи не допустимы и обостряют ситуацию. Южане заявляют, что учения – это наше внутреннее дело, что хотим, то и отрабатываем.

Часть международного сообщества, типа России и Китая, напоминает, что вообще-то хорошо бы вспомнить идею двойной заморозки. Север замораживает ракетно-ядерную программу, а США и Южная Корея учения подобного плана, которые не меньше обостряют региональную ситуацию.

В ответ США и союзники заявляют, что Северной Корее ракеты запускать запретил ООН, а учения это опять-таки их внутреннее дело. Северяне заявляют, что при малейших провокациях они превратят Сеул в море огня, призовут нового покемона или сделают еще что-нибудь страшное. Южане заявляют, что нет, это они в случае каких-то провокаций призовут своего покемона и он больше.

После чего, на фоне агрессивных жестов, как правило, северяне до, после или во время учений проводят какой-нибудь ракетный пуск или встречный угрожающий жест, после чего стороны расходятся взаимно недовольные друг другом, а северяне укрепляются в мыслях о том, что очередная попытка нарушить суверенитет благодаря их жесткой позиции была предотвращена», — заключил эксперт.

США и Южная Корея возобновят совместные учения 1 апреля. Об этом сообщило американское Министерство обороны. Совместные маневры двух стран были приостановлены на время проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Южной Корее. Сообщается, что Северная Корея была проинформирована о возобновлении учений на полуострове через командование ООН. Представитель Пентагона заявил, что северокорейцы не должны расценивать совместные операции их соседей и США как провокацию, так как эти действия «ориентированы на оборону».