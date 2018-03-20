Эксперт: северокорейцы не видят смысла предъявлять претензии тем, кто ничего не может изменить

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов напомнил, как во время совместных военных учений России и Белоруссии «Запад-2017», где принимали участие 13 тысяч военнослужащих, многие жаловались на российскую угрозу и захватнические планы, передает НСН.

«В этот раз, северокорейцы сказали, что, в целом, относятся к этим учениям с пониманием, но, на мой взгляд, подтекст был примерно следующий – «мы понимаем, что от Южной Кореи здесь ничего не зависит, поэтому какой смысл предъявлять претензии тем, кто ничего не может изменить»», — предположил Асмолов.

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США и Южная Корея возобновят совместные учения 1 апреля. Об этом сообщило американское Министерство обороны. Совместные маневры двух стран были приостановлены на время проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Южной Корее.

Сообщается, что Северная Корея была проинформирована о возобновлении учений на полуострове через командование ООН. Представитель Пентагона заявил, что северокорейцы не должны расценивать совместные операции их соседей и США как провокацию, так как эти действия «ориентированы на оборону».