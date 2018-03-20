Президент Италии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Италии Серджо Матарелла поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и выразил надежду на развитие отношений Рима и Москвы, сообщает агентство ANSA.

«Надеюсь, что в ближайшем будущем Москва и Рим смогут плодотворно работать вместе над поиском совместных решений многочисленных и сложных задач в духе конструктивного диалога России с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом на основе общей приверженности принципам и ценностям, на которых строится мирное сосуществование народов», — говорится в сообщении.

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Матарелла также пожелал Путину благополучия, а народу России — процветания.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Испании Мариано Рахой поздравил Путина с переизбранием.