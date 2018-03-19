В Белом доме не собирались поздравлять Путина с переизбранием

Официальный представитель Белого дома США Хоган Гидли заявил, что в расписании ведомства не было поздравительного звонка Владимиру Путину, передает Reuters.

«Мы будем работать над развитием отношений с Россией и будем отвечать, если Россия будет угрожать нашим интересам, но мы также ищем новые возможности для совместной работы а тех областях, где наши интересы совпадают», — сказал Гидли.

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Комментируя результаты президентских выборов в России, представитель заявил, что в Белом доме «не удивлены результатом».

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Путина с победой на выборах.