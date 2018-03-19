Мировые лидеры поздравляют Путина с победой на выборах
Главы государств начали поздравлять действующего президента России Владимира Путина с переизбранием на пост.
В частности, поздравительные телеграммы Путину направили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, глава Азербайджана Ильхам Алиев. Также Путина поздравили Рауль Кастро и Диего Марадона.
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После обработки 99% протоколов Путин лидирует на выборах с 76,65% голосов.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.