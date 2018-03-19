Трамп обязал сотрудников Белого дома подписать договор о неразглашении

Президент США Дональд Трамп обязал высокопоставленных сотрудников Белого дома подписать соглашения о конфиденциальности, которые выходят за рамки его пребывания в должности президента, пишет The Washington Post.

По данным издания,в первые месяцы после инаугурации Трампа высокопоставленных сотрудников Белого дома обязали подписать соглашения о конфиденциальности.

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При этом некоторые из чиновников подписали соглашение под давлением Райнса Прибуса, занимавшего на тот момент пост руководителя аппарата Белого дома.

Источник газеты также подчеркнул, что конфиденциальность должна была сохраняться и по истечении срока пребывания Трампа на посту президента.

Как отмечается, сотрудник Белого дома, нарушивший соглашение, должен заплатить штраф в $10 млн.

Ранее Трамп прокомментировал сообщения о том, что бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб предоставил спецпрокурору по «российскому делу» Роберту Мюллеру заметки о его разговорах с лидером Соединенных Штатов.