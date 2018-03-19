ЦИК: Путин набирает 76,41% голосов после обработки 90% протоколов
По данным ЦИК, после обработки 90% бюллетеней действующий президент России Владимир Путин набирает 76,41%.
Павел Грудинин набирает 12,05%, Владимир Жириновский набирает 5,85%.
Остальные кандидаты к настоящему моменту набирают менее 2% голосов: Ксения Собчак получила 1,59%, Григорий Явлинский — 0,98% голосов, Борис Титов – 0,73%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин – 0,65%.
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