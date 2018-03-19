ЦИК: Путин набирает 76,18% голосов после обработки 80% протоколов
По данным ЦИК, после обработки 80% бюллетеней действующий президент России Владимир Путин набирает 76,18%.
Павел Грудинин набирает 12,3%, Владимир Жириновский набирает 5,98%.
Остальные кандидаты к настоящему моменту набирают менее 2% голосов: Ксения Собчак получила 1,53%, Григорий Явлинский — 0,92% голосов, Борис Титов – 0,7%, Максим Сурайкин — 0,67%, Сергей Бабурин – 0,64%.
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