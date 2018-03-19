ЦИК: Путин набирает 75,91% голосов после обработки 70% протоколов

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По данным ЦИК, после обработки 70% бюллетеней действующий президент России Владимир Путин набирает 75,91%.

Павел Грудинин набирает 12,59%, Владимир Жириновский набирает 6,08%.

Остальные кандидаты к настоящему моменту набирают менее 2% голосов: Ксения Собчак получила 1,48%, Григорий Явлинский — 0,88% голосов, Борис Титов – 0,68%, Максим Сурайкин — 0,66%, Сергей Бабурин – 0,64%.

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