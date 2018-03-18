ЦИК: Путин набирает 75% голосов по итогам обработки 50% протоколов
По результатам подсчета 50,8% бюллетеней действующий президент Владимир Путин набирает 75%. Данные публикует ЦИК.
Результаты кандидата от КПРФ Павла Грудинина — 13,3%. Тройку лидеров по-прежнему замыкает лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,3% голосов избирателей.
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Число голосов у других пяти кандидатов не изменилось. Ксения Собчак получила 1,4%, Григорий Явлинский — 0,8%, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин и Борис Титов — по 0,6%.
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