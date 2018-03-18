Выборы на участке в Люберцах признали недействительными

Мособлизбирком признал недействительными результаты голосования на президентских выборах в подмосковных Люберцах, сообщила журналистам председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова передает РИА «Новости».

«Сейчас уже по результатам дня голосования, участковая избирательная комиссия приняла решение признать выборы на участке несостоявшимися, бюллетени — недействительными. И с таковым решением поехала в территориальную избирательную комиссию», — сказала Коновалова.

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Материалы по факту вброса были переданы в Следственный комитет.

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