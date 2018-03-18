Опубликованы данные экзит-поллов выборов президента России

По данным первых экзит-поллов, на выборах президента России лидирует Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

По данным ФОМ, за Путина отдали голоса 76,3% избирателей, за кандидата от КПРФ Павла Грудинина — 11,9%, за Владимира Жириновского с— 6%. У Ксении Собчак — 2%, Григорий Явлинский набирает 1%. Максим Сурайкин и Борис Титов набрали по 0,7% голосов, а Сергей Бабурин — 0,6%.

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По данным ВЦИОМ, за Путина проголосовали 73,9% россиян, за Грудинина — 11,2%, за Жириновского — 6,7%. У Ксении Собчак 2,5%.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.