Кандидат в президенты России Ксения Собчак проголосовала на выборах президента России в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как уточняется, Собчак пришла вместе с мужем Максимом Виторганом на участок №158 в детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена.

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Собчак стала последним кандидатом в президенты, проголосовавшим на выборах.

Ранее свой голос отдали семеро других кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента.