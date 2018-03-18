Жириновский и Титов проголосовали на выборах президента России

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский и бизнес-омбудсмен Борис Титов проголосовали на выборах президента России, передает РИА «Новости».

Жириновский проголосовал на избирательном участке 2714 в 814-й школе на западе Москвы, а Титов — на избирательном участке в поселке Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.

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Ранее проголосовали глава совхоза имени Ленина Павел Грудинин и основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, а также президент России Владимир Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.

Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).