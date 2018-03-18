Трамп: расследование по «российскому делу» основано на мошенничестве

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что расследование, проводимое спецпрокурором США Робертом Мюллером, основано на мошеннических действиях.

«Расследование Мюллера не должно было начинаться, поскольку не было сговора и не было преступления. Оно было основано на мошеннических действиях и фейковом досье, проплаченном нечестной Хиллари и Национальным комитетом демократической партии, и безосновательно использованном в суде по контролю за внешней разведкой для прослушки моей кампании», — написал Трамп.

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Он также назвал данное расследование о вмешательстве в выборы президента США — «охотой на ведьм».

Ранее СМИ сообщили, что бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб предоставил спецпрокурору по «российскому делу» Роберту Мюллеру заметки о его разговорах с президентом США Дональдом Трампом.