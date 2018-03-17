«Второй человек» в ФБР назвал причиной увольнения войну Трампа с бюро

Бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб заявил, что причиной его увольнения стала война президента США Дональда Трампа с ведомством, передает The New York Times.

«Меня выделили и обращались со мной таким образом из-за того, какую роль я сыграл, какие действия предпринял и каким событиям был свидетелем после того, как был уволен (бывший глава ФБР) Джеймс Коми», — сказал Маккейб.

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Он также назвал увольнение незадолго до официального выхода на пенсию «невероятно несправедливым» по отношению к своей 21-летней карьере.

Ранее сообщалось, что генпрокурор США уволил «второго человека» в ФБР.