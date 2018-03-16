Борис Джонсон заявил о личном решении Путина применить «Новичок»‍

Глава МИД Британии заявил о личной причастности президента России Владимира Путина решению применить газ «Новичок»‍ против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает Reuters.

Ранее издание The Daily Telegraph сообщило, что дочь Скрипаля привезла яд в чемодане.

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По словам Джонсона, у Британии «есть проблема с Путиным и Кремлем».

«Мы считаем, что в целом его решением было использовать нервно-паралитический газ на улицах Великобритании», — сказал Джонсон.

При этом глава МИД Британии отметил, что действия британских властей не направлены против россиян.

«Мы ничего не имеем против самих россиян. Русофобия не должна стать результатом того, что происходит», — сказал Джонсон.

Москва отрицает любую причастность к отравлению Скрипаля.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинение Джонсона является «шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия».