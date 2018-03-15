Посольство России уличило США в желании повлиять на выборы президента

Посольство России в США прокомментировало заявление Госдепартамента относительно выступления президента Владимира Путина в Крыму.

Ранее Госдеп заявил, что Путин в своей речи «повторил российские ложные притязания на украинскую территорию».

«В голословных же обвинениях нашей страны в подрыве международного порядка в связи с посещением президентом России В.В.Путиным Крыма видим очередную неприкрытую попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию у нас в контексте предстоящих выборов. Ничего из этого у Вашингтона не выйдет», — говорится в сообщении дипмиссии в фейсбуке.

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Там подчеркнули, что Крым и Севастополь окончательно интегрировались в политическое и правое пространство России.

«Рекомендуем им (американским коллегам. — «Газета.Ru) внимательно ознакомиться с гимном города Севастополя, к котором давно дан ответ на все претензии «из-за океана», — добавили в посольстве.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.