Захарова иронично прокомментировала отставку Тиллерсона
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала отставку Госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
«Ноябрь 2017: президент Трамп опроверг возможную замену госсекретаря Тиллерсона на главу ЦРУ Помпео. Март 2018: президент Трамп подтвердил, что Помпео займет пост госсекретаря США вместо Тиллерсона», — написала Захарова.
Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил о решении уволить государственного секретаря США Рекса Тиллерсона.