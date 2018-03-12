Путин обсудил с главой Туркмении сотрудничество стран

Президенты России Владимир Путин и Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов обсудили по телефону сотрудничество стран в различных сферах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены ключевые вопросы повестки дня двусторонних отношений, в частности ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита главы Российского государства в Туркменистан в октябре 2017 года», — говорится в сообщении.

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В ходе беседы лидеры стран также отмели совместной работы для закрепления «позитивной динамики сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях».

«Затрагивалась также тематика многостороннего взаимодействия на Каспии», — сообщает Кремль.

В октябре в ходе встречи с Путиным Бердымухамедов подарил ему щенка.