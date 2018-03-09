Источник: Лавров и Тиллерсон не встретились в Эфиопии

Встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова и его американского коллеги Рекса Тиллерсона в Аддис-Абебе так и не произошла. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской делегации.

«Встречи не было», — сказал источник.

Ранее Лавров подчеркнул, что Тиллерсон сам предлагал найти удобное время для встречи после того, как они вместе побывали «на полях» заседания СБ ООН в Нью-Йорке. В ответ госсекретарь США Тиллерсон допустил возможность встречи в Эфиопии. Также посольство России в Вашингтоне заявило о готовности использовать твиттер, чтобы направить копию запроса о встрече госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы российского МИДа Сергея Лаврова.