Сенаторы США призвали Госдеп к диалогу с Россией после заявлений Путина о новом оружии

Группа сенаторов-демократов США обратились к государственному секретарю Рексу Тиллерсону с требованием начать диалог с Россией по стратегической стабильности после заявлений президента России о новом оружии, передает РИА «Новости».

«Стратегический диалог между США и Россией стал актуальнее после публичного выступления президента (России Владимира) Путина 1 марта, когда он упомянул о нескольких новых видах ядерного вооружения, которые Россия, как сообщается, разрабатывает, включая крылатую ракету и ядерный подводный беспилотник. Сейчас они не ограничены договором СНВ-3 и дестабилизируют (ситуацию), если будут развернуты», — говорится в письме, которое составила группа сенаторов.

Реклама

Письмо подписали сенаторы Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки и независимый сенатор Берни Сандерс.

Ранее в Пентагоне заявили, что ПРО США не может противостоять России и Китаю.

Ранее сообщалось, что