Путин рассказал о «наглом обмане» США при перевороте на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что США «грубо и нагло» обманули Россию перед переворотом на Украине. Об этом он заявил в интервью в фильме «Миропорядок 2018».

«К нам обратились американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали все, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации», — сказал Путин.

Реклама

По словам главы государства, Россия согласилась, а через день на Украине произошел государственный переворот. Президент подчеркнул, что, фактически США своими руками совершила этот переворот.

Как отметил российский лидер, этот случай стал первым серьезным обманом со стороны американских партнеров.

«Так грубо и нагло, пожалуй, в первый (раз). Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле все сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что российских войск на Украине нет.