Путин рассказал, что предвидел санкции против России за Крым

Президент России Владимир Путин в фильме журналиста Владимира Соловьева «Мир и порядок 2018» заявил, что не сомневался в применении антироссийских санкций после решения о присоединении Крыма к России.

«Не сомневался», — ответил Путин на вопрос автора, ожидал ли он введения санкций.

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Президент отметил, что «принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира».

По его словам, мало, конечно, кто ожидал, таких решительных действий от России.

«Наши оппоненты и наши партнеры выработали очень правильную тактику и в известной степени своих целей, конечно, добиваются, но я думаю, что мы все равно в долгую выиграем», — отметил Путин.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.