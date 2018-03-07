Собчак и Жириновский снова повздорили на дебатах

Кандидаты в президенты России Ксения Собчак и Владимир Жириновский снова поругались на дебатах по телеканалу «Россия 1».

В частности, Жириновский назвал Собчак «девочкой с улицы», которая «ничем не управляла».

«При Брежневе вас бы уже загнали в психушку», — сказал лидер ЛДПР, обращаясь к оппонентке.

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Собчак возмутилась и заявила, что Жириновский «занимается клоунадой уже 25 лет».

«Вы просто хамите людям все время», — заключила Собчак.

1 марта Жириновский и Собчак устроили перепалку из-за родственников в ходе дебатов.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).