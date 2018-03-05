Трамп и Мэй назвали «безответственными» заявления Путина о новом оружии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора пришли к выводу, что заявления президента России Владимира Путина о новом ядерном вооружении «безответственны». Тезисы беседы опубликованы на сайте Белого дома Соединенных штатов.

Лидеры стран также осудили бомбардировки в Восточной Гуте и сочли, что сирийский режим, а также его союзники в лице России и Ирана виноваты в срыве гуманитарной паузы.

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Они также коротко обсудили внутриполитические проблемы, включая увеличение таможенных пошлин на ввоз алюминия и стали в США и приготовления к выходу Великобритании из состава Европейского союза.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал подробности о разработке нового российского оружия.