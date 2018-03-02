Трамп обсудил с Меркель и Макроном послание Путина

Президент США Дональд Трамп обсудил послание российского президента Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В частности, лидеры стран насторожились из-за слов президента России о вооружении.

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«Лидеры выразили серьезную обеспокоенность из-за недавних заявлений президента России Владимира Путин по поводу развития ядерного вооружения, которые приуменьшают продуктивность обсуждения ряда проблем между Россией и Западом», — говорится в сообщении.

Днем 2 марта Бундестаг также сообщил о беседе Меркель и Трампа.