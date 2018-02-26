СБ ООН принял российскую резолюцию по санкциям против Йемена

Совет Безопасности (СБ) ООН принял российскую резолюцию по техническому продлению санкций против Йемена, передает Reuters.

Перед этим Россия, воспользовавшись правом вето, заблокировала британский проект резолюции, предполагавший фиксирование поставок хуситам оружия, в том числе баллистических ракет, из Ирана. Перед началом голосования постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что «Россия не сможет поддержать проект резолюции Великобритании по санкциям в отношении Йемена».

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара в Йемене погиб один из лидеров хуситов.