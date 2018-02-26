В Германии ожидают от России воздействия на Асада

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что Германия ждет, что Москва повлияет на Дамаск для прекращения боевых действий. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Могу повторить, что мы, конечно, ожидаем, что российский президент воздействует на своего союзника Асада, чтобы прекратить продолжавшиеся в выходные боестолкновения полностью», — сказала Деммер.

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Она подчеркнула, что это необходимо для оказания гуманитарной помощи гражданскому населению в регионе и проведения эвакуации. По ее словам, требование о соблюдении перемирия адресовано всем сторонам конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном и и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель обсудил приостановку огня в Восточной Гуте и отметил, что гумпауза не распространяется на операции против террористов.