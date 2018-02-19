В Совфеде ответили на слова Тиллерсона о дополнительных санкциях против России
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов ответил на слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который заявило возможности введения дополнительных санкций в отношении России, передает RT.
«Господин Тиллерсон пытается усидеть на двух стульях. Он должен выполнять программу, с которой шел Трамп, а в ней говорилось о том, что противостояние с Россией не должно заслонять тех выгод, которые могут быть в партнерстве с нашей страной. Сам Трамп находится под обстрелом русофобов, причем агрессивных — их большинство в конгрессе. Понятно, что администрация маневрирует», — отметил Климов.
По его словам, такое заявление Тиллерсона, прежде всего, связано с противоречивостью внутренней американской политики.
Климов отметил, что не стоит забывать о том, что «меньше всего США рассуждают об интересах России», а «пророссийски-настроенных политиков вообще нет».
Ранее Тиллерсон заявил, что американские власти в данный момент рассматривают возможность внесения новых имен российских граждан в санцкионный список.