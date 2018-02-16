Сенат США отклонил четыре проекта закона по иммиграции

Stefano Rellandini/Reuters

Сенат США отклонил четыре проекта закона по иммиграции, сообщает Reuters.

Ни один из проектов не набрал достаточных 60 голосов. Среди рассматриваемых вариантов были законопроект, предложенный президентом США Дональдом Трампом, а также проект, подготовленный совместно Республиканской и Демократической партиями.

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После провала четырех проектов Белый дом предложил перенести обсуждение иммиграционной реформы в палату представителей конгресса США.

Ранее Трамп назвал приоритеты иммиграционной реформы.