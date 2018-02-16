Сенат США отклонил четыре проекта закона по иммиграции
Сенат США отклонил четыре проекта закона по иммиграции, сообщает Reuters.
Ни один из проектов не набрал достаточных 60 голосов. Среди рассматриваемых вариантов были законопроект, предложенный президентом США Дональдом Трампом, а также проект, подготовленный совместно Республиканской и Демократической партиями.
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После провала четырех проектов Белый дом предложил перенести обсуждение иммиграционной реформы в палату представителей конгресса США.
Ранее Трамп назвал приоритеты иммиграционной реформы.