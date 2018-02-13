Макрон: Франция нанесет удар в случае применения химоружия в Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция «нанесет удар» по Сирии, если в стране на Ближнем Востоке химическое оружие будет использовано против мирных граждан, сообщает Reuters.

«По поводу химического оружия я уже обозначил свою позицию и готов ее вновь подтвердить... Наши вооруженные силы не нашли подтверждений, что химическое оружие использовалось против мирного населения (в Сирии — «Газета.Ru»)», — сказал Макрон.

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Президент уточнил, что Франция готова нанести удар в случае, если эти подтверждения будут обнаружены.

9 февраля Макрон во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность тем, что в Сирии могли использовать хлорные бомбы против мирного населения.

Ранее сообщалось, что Макрон пообещал сохранить Корсику в составе Франции.