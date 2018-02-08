Немецкие депутаты ответили на протест Украины по поводу их визита в Крым

Представители делегации немецких депутатов, находящиеся с визитом в Крыму, заявили о том, что полуостров является территорией России. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, депутат парламента федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Рогер Бекамп рассказал о полученной от правительства Украины ноте протеста, в которой украинская сторона обвинила их в переговорах с «временно оккупированным правительством Крыма».

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«Я хочу сделать заявление: мы здесь не видим никакую русскую оккупацию. Я встретил много людей, которые хотят быть с Россией, и это не временно, это постоянно», — сказал Бекамп.

Агентство также приводит слова депутата парламента Берлина Харальда Лаатча, который выразил уверенность в принадлежности полуострова России.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что в Берлине критически относятся к визитам региональных депутатов в Крым.