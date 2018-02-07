ЦИК зарегистрировал Явлинского и Титова кандидатами в президенты России

Центральная избирательная комиссия приняла постановление о регистрации кандидатом в президенты России Григория Явлинского, выдвинутого от партии «Яблоко». Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, соответствующее решение было принято в среду на заседании ЦИК.

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Как отмечается в постановлении, для регистрации Явлинского было представлено 105 тыс. подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 60 тыс. подписей. Недостоверными и недействительными признано 1,07% подписей.

Также зарегистрирован кандидатом на должность президента России и Борис Титов, выдвинутый от «Партии Роста». В его случае из 105 тыс. предоставленных подписей недостоверными и недействительными были признаны 4,35%.

Кроме того, ЦИК на своем заседании принял решение об отказе в регистрации на пост президента России кандидатур Натальи Лисицыной (партия «Рот Фронт»), Владимира Михайлова (самовыдвиженец), Михаила Козлова («Партия социальной защиты») и Эльвиры Агурбаш («Альянс зеленых»).

В тексте постановления отмечается, что до 18:00 31 января ни сами кандидаты, ни их уполномоченные представители не представили в ЦИК документы, необходимые для регистрации кандидатом на должность президента.

Ранее сообщалось, что глава государства Владимир Путин в соответствии с действующим законодательством может проголосовать на выборах в марте 2018 года в любом российском регионе.