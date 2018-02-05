В МИДе рассказали об ответе на «кремлевский доклад» США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва в ситуации с составленным в США «кремлевским списком» не будет действовать во вред себе, передает РИА «Новости».

«Мы не гонимся в этой ситуации за строгой зеркальностью и во вред себе действовать не будем… Отвечать будем, когда и если наш президент, наше руководство, оценив совокупность факторов, придет к выводу, что этот момент настал», — сказал он.

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Рябков отметил, что Россия неоднократно отвечала США как в плане расширения своих списков, в которые включены наиболее антироссийски настроенные политические, общественные и другие деятели в США, так и с точки зрения конкретных мер разного свойства.

Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что Россия пока воздержится от ответных шагов на «кремлевский доклад».