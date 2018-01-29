Противник Трампа неожиданно покидает пост в ФБР

Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб уходит со своего поста, сообщает ABC News со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Согласно имеющейся информации, уход Маккейба ожидали в марте. Он покинет занимаемый пост, но технически будет оставаться сотрудником до выхода на пенсию весной. О причинах увольнения не сообщается.

Ранее Дональд Трамп недоумевал в своем твиттере по поводу того, что Эндрю Маккейб, в сфере ответственности которого находится расследование в отношении Хиллари, получил от нее $700 тыс. для своей жены.