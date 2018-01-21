Песков рассказал об источниках информации Путина

Президент России Владимир Путин пользуется различными источниками информации и зачастую импровизирует, передает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Об этом он рассказал в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» в эфире телеканала «Россия1».

Реклама

«Бывает импровизация, потому что мы-то готовим ту информацию, которую готовим мы, но у президента много разных источников. И он, конечно, имеет всю палитру, и зачастую использует ту информацию, которую мы даже не думали ему приготовить», — сказал Песков.

Он отметил, что «хлесткие» выражения или анекдоты это не результаты работы пресс-службы президента.

«Нет, что вы. Что вы, что вы. В данном случае, еще раз повторяю: что он использует гораздо более широкий спектр источников информации… у него есть друзья, которые ему рассказывают анекдоты, он же человек», — добавил Песков.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о схеме общения с прессой.