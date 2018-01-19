Одним из сопредседателей московского штаба Путина стал режиссер Шахназаров
Одним из сопредседателей штаба общественной поддержки кандидата в президенты России Владимира Путина в Москве стал режиссер Карен Шахназаров, заявила сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Одним из сопредседателей (московского штаба) является председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров», — сказала Шмелева.
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В числе сопредседателей московского штаба — главврач 71 клинической больницы Александр Мясников и представитель фонда защиты детства Наталья Карпович.
Выборы президента России пройдут 18 марта.