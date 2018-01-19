Одним из сопредседателей московского штаба Путина стал режиссер Шахназаров

Режиссер Карен Шахназаров на заседании Делового клуба на Тверской, 2009 год Антон Денисов/РИА «Новости»

Одним из сопредседателей штаба общественной поддержки кандидата в президенты России Владимира Путина в Москве стал режиссер Карен Шахназаров, заявила сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Одним из сопредседателей (московского штаба) является председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров», — сказала Шмелева.

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В числе сопредседателей московского штаба — главврач 71 клинической больницы Александр Мясников и представитель фонда защиты детства Наталья Карпович.

Выборы президента России пройдут 18 марта.