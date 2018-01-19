СМИ: Путин обратится с посланием Федеральному собранию в начале февраля

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в начале февраля, пишут «Известия» со ссылкой источник, близкий к администрации главы государства.

Информацию о том, что мероприятие состоится до мартовских выборов, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Источники в Госдуме уточнили, что пока в качестве примерной даты называется 6 февраля.

Накануне Bloomberg также сообщал, что Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию 6 февраля.