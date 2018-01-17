Пять непарламентских партий заявили о поддержке Путина на выборах президента

Партия пенсионеров России, Партия свободных граждан, а также партии «Гражданская сила», «Города России» и «За справедливость» объявили о поддержке Владимира Путина на выборах президента РФ.

«Сегодняшняя тема нас объединила. Решили сегодня высказать общую нашу позицию в поддержку кандидата в президенты Российской Федерации на выборах 18 марта Владимира Владимировича Путина», - сказал в ходе пресс-конференции в Москве председатель Партии пенсионеров России Николай Чеботарев. От имени своей партии он объяснил поддержку Путина его заслугами в возвращении страны к жизни. «Приняв страну в крайне тяжелом, больном состоянии, он ее реанимировал, поставил на ноги и сделал одним из глобальных игроков на мировой арене», - заявил партийный лидер.

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«Владимир Владимирович Путин - человек, который собрал страну по кусочкам, обеспечил ее динамическое развитие, вернул Крым в состав Российской Федерации. Именно при Владимире Владимировиче Россия встала с колен», - сказал лидер партии «Гражданская сила» Кирилл Быканин. «Валовой внутренний продукт России увеличился в 12 раз за 16 лет, увеличился бюджет России в 22 раза, военные расходы - в 30 раз», - цитирует его ТАСС.

Лидер партии «Города России» Владислав Коваленко указал на то, что при Путине стали развиваться малые и средние города.

«Мы видим, что в городах, малых в том числе, происходят изменения: реконструируют парки, строят новые пешеходные и общественные пространства. Поэтому нам бы хотелось, чтобы эта работа продолжалась», - пояснил Коваленко, отметив, что продолжить эту деятельность может только Путин. Председатель партии «За справедливость» Владимир Пономаренко выразил уверенность в том, что действующий глава государства «разделяет идею о справедливости», и подчеркнул, что Путин наиболее близок партии как кандидат в президенты.