Песков рассказал о здоровье Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин абсолютно здоров, передает РИА «Новости».

«Могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим», — заявил Песков.

Отвечая на вопрос о возможном обнародовании данных о состоянии здоровья Путина, Песков отметил, что законодательно подобные форматы не предусмотрены.

Реклама

«Мне неизвестно о том, что такие форматы готовятся. И в нашем законодательстве какие-то обязательные обнародования данных о состоянии здоровья президента не предусмотрены», — пояснилл Песков.

Ранее врач раскрыл подробности о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа.