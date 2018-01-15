Аппарат выборного штаба Путина возглавил начальник управления АП по внутренней политике
Аппарат избирательного штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина возглавил начальник управления администрации президента (АП) по внутренней политике Андрей Ярин, сообщает РИА «Новости».
Всего в аппарат вошло 11 человек.
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«Руководящие сотрудники аппарата штаба кандидата: А.В. Ярин (руководитель аппарата штаба), О.Н. Амельченкова, А.В. Анисимов, А.А. Борисов, В.П. Бочков, С.В. Кабышев, А.О. Кондрашов, И.Ю. Кастюкевич, Н.А. Орлова, Б.В. Чернышев, А.В. Шушеров», — сообщается на официальном сайте штаба Путина.
15 января заработал официальный сайт избирательного штаба Путина.