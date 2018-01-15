Google «определил» победителя президентских выборов 2018 года

Поисковый сервис Google при выдаче результатов поиска по запросу «президентские выборы в России 2018» 14 января называл победителем действующего президента Владимира Путина, сообщил «Коммерсантъ». Его имя и фотография размещались справа от результатов поиска, в блоке справочной информации. Также там отображалась отсылка к статье о выборах 2018 года на «Википедии», при этом в статье победитель не называется.

Сообщается, что позже имя победителя выборов исчезло из результатов поиска Google.

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Исполнительный директор российского отделения Wikimedia (обеспечивает поддержку «Википедии») Станислав Козловский пояснил, что ошибка в Google произошла из-за того, что кто-то из пользователей отредактировал статью в энциклопедии.

«Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант», – рассказал Козловский.

Ранее стало известно, что у кандидата в президенты России Владимира Путина не будет официальных или личных страниц и аккаунтов, в том числе канала в мессенджере Telegram.