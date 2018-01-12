На Украине обязали проверять психику у будущих дипломатов

На Украине сделали обязательной психиатрическую проверку граждан, принимаемых на дипломатическую службу. Такое постановление принял украинский кабмин, передают «Украинские новости».

Отмечается, что документ разработан МИДом «для урегулирования проверки наличия психиатрических противопоказаний во время устройства на работу в органы дипломатической службы в связи с повышенной психоэмоциональной нагрузкой на работников дипслужбы».

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Также в пояснительной записке говорится, что, согласно закону «О дипломатической службе», отправлять дипломатов в долгосрочную командировку можно только при наличии у них соответствующего состояния здоровья.

Ранее на Украине предложили сделать русский язык «культурной собственностью» страны.