Путин назвал ситуацию в отношениях России и Украины «ненормальной»
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями печатных СМИ и информационных агентств охарактеризовал сложившуюся ситуацию в отношениях между Россией и Украиной как ненормальную, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Он отметил, что рассчитывает на их нормализацию в будущем.
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«По поводу наших отношений с Украиной в целом: абсолютно ненормальная ситуация».
Он выразил уверенность, что отношения между Россией и Украиной будут нормализовываться.
Ранее Путин заявил, что Россия готова передать Киеву военные корабли из Крыма.