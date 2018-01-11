Путин назвал ситуацию в отношениях России и Украины «ненормальной»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями печатных СМИ и информационных агентств охарактеризовал сложившуюся ситуацию в отношениях между Россией и Украиной как ненормальную, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что рассчитывает на их нормализацию в будущем.

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«По поводу наших отношений с Украиной в целом: абсолютно ненормальная ситуация».

Он выразил уверенность, что отношения между Россией и Украиной будут нормализовываться.

Ранее Путин заявил, что Россия готова передать Киеву военные корабли из Крыма.